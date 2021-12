Com O plantador de abóboras de Luís Cardoso, o Prémio Oceanos vai pela primeira vez para Timor-Leste

O português Gonçalo M. Tavares e o seu O osso do meio ficaram em terceiro lugar. Anúncio das distinções feito esta quarta-feira a partir do Brasil.

O Prémio Oceanos de literatura em língua portuguesa foi este ano atribuído ao timorense Luís Cardoso pelo romance O plantador de abóboras (editora Abismo), anunciou esta quarta-feira a organização. Este é o primeiro autor timorense a vencer o prémio literário. Entre oito romances, um livro de contos e outro de poemas, assinados por autores do Brasil, de Moçambique, Portugal e Timor-Leste, o terceiro lugar foi para o português Gonçalo M. Tavares O osso do meio. O segundo lugar foi para O ausente, do brasileiro Edimilson de Almeida Pereira.

“Um romance que deixa muitas impressões nos seus leitores”, disse na transmissão digital o escritor Itamar Vieira Junior ao apresentar a vitória de O plantador de abóboras — uma delas é sobre “o poder da linguagem”. “É um romance que nos lembra que a língua portuguesa permanece viva e ganhou densidade e profundidade em cada fracção de terra onde é falada. É um romance que nos faz reflectir também que a história de uma personagem nunca é solitária – é uma história que carrega consigo a história de sua comunidade, de seu povo e, neste caso, a história de um país, o Timor-Leste”.

O anúncio foi presidido por Selma Caetano, coordenadora-geral do prémio Oceanos, que agradeceu a presença de “todos, todas e todes” no evento digital, bem como por Claudiney Ferreira, gerente do núcleo de Audiovisual e Literatura da fundação Itaú Cultural, que destacou que este “foi o ano recorde de países participantes”. A equipa de apresentadores deste ano foi ainda composta por Matilde Santos, curadora da Biblioteca Nacional de Cabo Verde, Manuel da Costa Pinto e Isabel Lucas (colaboradora do PÚBLICO), jornalistas e críticos literários.

Os prémios têm um valor conjunto de 250 mil reais (40,5 mil euros): 120 mil reais (19,5 mil euros) para o primeiro prémio, 80 mil reais (13 mil euros) para o segundo e 50 mil reais (8 mil euros) para o terceiro. O júri que avaliou os finalistas é composto por Ana Paula Tavares (Angola), Itamar Vieira Junior (vencedor do Oceanos em 2020), Julián Fuks (vencedor em 2016), Maria Esther Maciel e Veronica Stigger (Brasil) e António Guerreiro e Golgona Anghel (Portugal).

Eram ainda finalistas Inferno, do poeta português Pedro Eiras e o único livro de poesia da lista, O mapeador de ausências, do moçambicano Mia Couto, e os brasileiros A tensão superficial do tempo, de Cristovão Tezza, Fé no inferno, de Santiago Nazarian; Maria Altamira, de Maria José Silveira, O avesso da pele, de Jeferson Tenório e os contos Pessoas promíscuas de águas e pedras, de Thais Lancman.

Os vencedores mais recentes foram Itamar Vieira Junior, com Torto Arado em 2020, e Djaimilia Pereira de Almeida com Luanda, Lisboa, Paraíso em 2019.

