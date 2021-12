Mart’nália a sambar “para que tudo melhore, em todas as direcções”

Voz do samba por excelência, Mart’nália está de volta a Portugal e traz um disco novo, Sou Assim Até Mudar . Esta quinta-feira estará no B.Leza, em Lisboa, sexta em Évora e sábado no Festival Maré, na Póvoa de Varzim.

No Verão de 2019 ela andava em tournée pela Europa, a apresentar um disco intitulado Mart’nália Canta Vinicius de Moraes, e Portugal teve direito a três concertos: no Porto, em Ponte da Barca e em Lisboa. Agora, depois de uma reclusão forçada pela pandemia (durante a qual gravou um novo álbum), Mart’nália regressa, não para três mas para um total de nove espectáculos. Começou dia 27 de Novembro em Coimbra, actuou depois em Aveiro, Seia, Ponte da Barca e Mondim de Basto e chega esta quinta-feira a Lisboa, para um concerto no B.Leza, às 22h. No dia seguinte, estará em Évora (Armazém 8, 21h30) e no sábado actuará no festival Maré, na Póvoa de Varzim (Cine-Teatro Garrett, 21h30).