Quarta, na TV: Phil Mendrix e outras músicas entre gauleses e lugares remotos

CINEMA

Rei Artur: A Lenda da Espada

Hollywood, 19h25

Acção e aventura com realização de Guy Ritchie e com Charlie Hunnam à frente de um elenco que também inclui Àstrid Bergès-Frisbey, Djimon Hounsou, Aidan Gillen, Eric Bana e Jude Law. É uma abordagem à conhecida lenda de Artur, o rapaz destinado a libertar o seu povo da tirania e a conseguir retirar de uma rocha a mítica espada mágica Excalibur, que apenas o legítimo herdeiro do trono seria capaz de remover.

Era Uma Vez em Los Angeles

AXN Movies, 21h10

Steve Ford (Bruce Willis), um detective privado a atravessar uma crise pessoal, descobre que o seu cão, Buddy, foi raptado por um bando de criminosos. Percorre, então, a cidade de Los Angeles decidido a resgatar o animal. Esta comédia de acção marca a estreia na realização do argumentista Mark Cullen, que também a co-escreve, em parceria com o irmão, Robb.

DOCUMENTÁRIOS

Phil Mendrix

TVCine Edition, 15h

Os pais deram-lhe o nome de Filipe Mendes, mas a guitarra eléctrica viria a trocar-lhe o nome para Phil Mendrix. Na verdade, quem assim o baptizou – muitos anos depois de Mendes se ter revelado o virtuoso “Jimmy Hendrix português” – foram os comparsas Irmãos Catita, uma das muitas bandas com que tocou (Chinchilas, Roxigénio e Ena Pá 2000 foram outras). Este filme, realizado por Paulo Abreu em 2015 (três anos antes da morte de Mendrix), documenta a sua vida. E abre uma maratona de documentários pautada por Histórias da Música. Seguem-se Mystify: Michael Hutchence (às 16h10), We Are Freestyle Love Supreme (17h50), Laurel Canyon (19h20), On the Record (22h) e, finalmente, Last Man Standing: Suge Knight and the Murders of Biggie & Tupac (23h40).

O Mundo da Obesidade

RTP2, 22h55

Em causa está uma análise à “globesidade”, termo criado para descrever a obesidade enquanto epidemia global crescente. Partindo de cálculos que apontam para que metade da população mundial tenha excesso de peso em 2030, este documentário de 2020, realizado por Sylvie Gilman e Thierry de Lestrade, promete revelar “uma investigação surpreendente e original que acabará com muitos preconceitos”.

Bem-Vindos à Terra

Disney+, streaming

Estreia. Depois de One Strange Rock, que olhava o planeta na perspectiva dos únicos habitantes que a viram de fora (os astronautas), o realizador Darren Aronofsky e o actor-anfitrião Will Smith tornam a juntar-se, desta vez para enveredarem por uma exploração a lugares remotos da Terra. A viagem, que vai de vulcões adormecidos às profundezas dos mares, realiza-se em seis episódios e é timbrada pela National Geographic.

SÉRIES

New Amsterdam

Fox Life, 14h14

Maratona para (re)ver os dez primeiros episódios da quarta temporada do drama que segue um médico altruísta (Ryan Eggold) para quem é urgente dinamitar o status quo em prol do bom tratamento e da dignidade dos pacientes.

Landscapers

HBO, streaming

Olivia Colman e David Thewlis são os protagonistas desta mini-série de quatro episódios baseada num caso de crime real passado na Inglaterra dos anos 1990. Funciona tanto quanto uma série criminal quanto como uma fantasista história de amor.

INFANTIL

Astérix e Obélix: Missão Cleópatra

SIC, 16h10

Cleópatra, rainha do Egipto, aposta com o imperador Júlio César que conseguirá construir em três meses um palácio sumptuoso em pleno deserto. Para o conseguir, o arquitecto Numérobis pede ajuda a Panoramix, Astérix e Obélix. Alain Chabat realiza esta adaptação ao cinema, em acção real, das aventuras da famosa banda desenhada criada por Goscinny e Uderzo. Christian Clavier, Gérard Depardieu e Monica Bellucci assumem os papéis principais.

Mr. Peabody & Sherman (V. Port.)

Panda Kids, 19h

Realizada por Rob Minkoff (O Rei Leão, O Pequeno Stuart Little), uma comédia de animação baseada na personagem popularizada nos EUA, na década de 1960, por Jay Ward. Para além de doce e fiel como todos os cães devem ser, Peabody é também um dos seres mais inteligentes e dotados à face da Terra. É explorador, inventor, cientista nobelizado e atleta medalhado. E é também o pai adoptivo de Sherman, uma cria humana. Quando o menino usa a engenhosa máquina do tempo de Peabody para desatar a modificar o passado, os dois entram numa aventura para restaurar a ordem no universo.