Há impasse na quebra de patentes, mas avançam acordos para fábricas de vacinas em África

É na África do Sul que se concentram vários projectos, mas empresas procuram parceiros noutros países. Há uma tentativa de reproduzir a vacina da Moderna.

A luta para quebrar as patentes das vacinas contra a covid-19 tem atravessado toda a pandemia. A expectativa é que a indústria farmacêutica de alguns países, como a África do Sul e a Índia, fabricasse versões mais baratas. Mas a oposição da União Europeia e de mais alguns países têm bloqueado qualquer avanço na Organização Mundial de Comércio para activar a excepção ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS). Mesmo depois de os Estados Unidos se terem manifestado a favor de um acordo que permitisse levantar as patentes.