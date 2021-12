Dois jovens foram detidos por suspeita de violarem estudante de 16 anos

A Polícia Judiciária deteve dois jovens, de 17 e 20 anos de idade, por suspeita de terem violado uma rapariga de 16 no passado domingo em Reguengos de Monsaraz. Tudo começou com uma brincadeira, quando decidiram ir jogar o Verdade ou Consequência para uma casa abandonada. A vítima conhecia um dos rapazes, que, ao contrário dela, já não se encontram a estudar, estando desempregados. Segundo a Judiciária de Évora, encontraram-se no parque da cidade e depois de terem rumado àquele local, era já noite, “constrangeram-na a suportar práticas sexuais de relevo com um deles, enquanto o outro assistia e filmava por telemóvel”. O aparelho está agora a ser alvo de perícias, uma vez que o vídeo em causa parece ter desaparecido.

Quando o jogo assumiu uma orientação sexualizada a rapariga terá sido confrontada com duas hipóteses: sexo vaginal ou oral. Uma proposta que rejeitou mas à qual acabou por ceder quando se viu sem opções, tendo inclusivamente entregue um preservativo ao violador, para que não lhe transmitisse doenças. E não tencionava apresentar queixa do sucedido, Porém, no dia seguinte uma professora ouviu-a a contar na escola ao namorado que tinha sido violada e chamou a GNR.

Os suspeitos admitiram já que um deles teve relações sexuais com a rapariga. Mas garantem terem sido consentidas, rejeitando a ideia de violação. Serão apresentados esta terça-feira às autoridades judiciárias para eventual decretamento de medidas de coacção.