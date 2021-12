Covid-19 em Portugal: 21 mortes, 3417 casos e 4969 recuperados. Internamentos descem

Portugal registou, esta segunda-feira, mais 3417 casos de infecção e 21 mortes por covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta terça-feira, o total de vítimas mortais sobe assim para 18.572 e o número total de infectados desde o início da pandemia é de 1.172.420.

O relatório de situação indica que há agora 936 doentes com covid-19 nos hospitais, menos 12 do que na actualização anterior. Nos cuidados intensivos há menos dois pacientes, num total de 133.

As autoridades de saúde deram como recuperadas mais 4969 pessoas, num total de 1.093.264 recuperações desde o início da pandemia. Existem menos 1573 casos activos, o que significa que 60.584 portugueses ainda lidam com a doença. Há agora mais 2255 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, num total de 79.538.

A maior parte dos novos casos foi registada no Norte (1094 infecções, ou 32%), em Lisboa e Vale do Tejo (1036 novos casos, ou 30,3%) e no Centro (799 infecções, 23,3% do total).

Lisboa e Vale do Tejo é a região com o maior número de casos acumulados e de mortes do país: há 488.157 casos confirmados e 7862 óbitos (sete em 24 horas). O Norte é a segunda: são 439.513 os registos de infecção e 5674 mortes por covid-19 (seis em 24 horas). O Centro contabiliza 165.626 infecções e 3276 mortes (mais uma). O Alentejo totaliza 43.983 casos (74 novos) e 1066 mortes. No Algarve, há 50.369 casos de infecção (mais 272) e 535 óbitos (mais quatro). A Madeira regista 15.381 casos de infecção (115 novos) e 110 mortes (mais três). Já os Açores somam 10.291 casos (mais 27) e 49 mortes.

Os dados do relatório da DGS indicam que do total de mortes registadas 9731 são homens e 8841 são mulheres. Das 18.572 pessoas que morreram até à data de covid-19 em Portugal, 12.093 tinham mais de 80 anos, o que corresponde a 65,1%. Das 21 mortes contabilizadas esta segunda-feira, 13 foram registadas na faixa etária acima dos 80 anos, seis na faixa etária dos 70 aos 79 anos e duas no grupo dos 60 aos 69 anos.

Os indicadores da matriz de risco, que monitoriza a evolução da situação epidemiológica no país, são iguais aos do boletim de segunda-feira, uma vez que só são actualizados às segundas, quartas e sextas-feiras. Segundo a última actualização, o índice de transmissibilidade do vírus — designado por R(t) — está em 1,10 a nível nacional e em 1,11 se for considerado apenas o continente. Já a incidência subiu para 410,4 a nível nacional e 413,9 casos de infecção por cada 100 mil habitantes no continente.