Depois dos militantes, Rui Rio conquista conselheiros

Conselho nacional aprova esta terça-feira as listas de deputados às eleições legislativas. Está nas mãos da comissão política nacional decidir se o PSD vai sozinho a votos ou se concorre coligado com o CDS e, eventualmente, com o PPM.

Os conselheiros nacionais do PSD não devem levantar grandes obstáculos às escolhas de Rui Rio para as listas de deputados com que o partido se apresentará às eleições legislativas de Janeiro As listas são votadas esta terça-feira à noite, em reunião do conselho nacional (CN), o primeiro que se realiza depois das eleições directas que reelegeram Rui Rio como presidente para um terceiro mandato à frente do partido.