Metro de Lisboa vai oferecer viagens para o centro de vacinação da FIL

Quem quiser usufruir desta viagem gratuita terá de fazer uma pré-inscrição no site do Metropolitano de Lisboa ou por telefone para receber um voucher , que permitirá depois levanta um cartão Lisboa Viva com duas viagens.

Quem for para a vacinação vai poder deslocar-se gratuitamente de metro até ao pavilhão da FIL, no Parque das Nações. O Metro de Lisboa e a câmara municipal chegaram a um acordo para que os utentes, quer tenham agendamento ou tentem um lugar na “casa aberta”, possam chegar mais facilmente a este local.

Para tal, quem quiser usufruir desta viagem gratuita terá de fazer uma pré-inscrição no site do Metropolitano de Lisboa ou por telefone para o 213 500 115 (disponível de segunda a sexta-feira das 8h30 à 19h). O Metro vai então pedir-lhe alguns dados pessoais, como nome, Número de Identificação Fiscal (NIF) e de telemóvel.

De seguida, irá receber um SMS com um código que permitirá o levantamento nas máquinas automáticas do Metro de um cartão Viva Viagem com duas viagens para a rede do metropolitano, explica a empresa em comunicado. A partir do momento em que recebe a SMS terá quatro dias para utilizar o seu voucher.

No ecrã principal das máquinas de venda automática, deverá escolher a opção “Tem Voucher”, seguir as instruções e inserir o código de 16 dígitos que recebeu por SMS. O metro recomenda que guarde também o comprovativo do voucher.

O novo centro de vacinação na FIL abriu na passada quarta-feira, concentrando ali grande parte das inoculações realizadas em Lisboa. Pelo elevado número de marcações — perto das seis mil —, e pelo facto de muitos se dirigirem ao local para tentarem ser vacinado no regime de “casa aberta”, têm-se formado algumas filas no exterior do pavilhão. Na segunda-feira, a “casa aberta” teve mesmo de ser suspensa por três horas para não prejudicar as marcações feitas para o dia.

Além deste centro, o pavilhão desportivo da Ajuda continua em funcionamento, tendo capacidade para fazer 1000 inoculações por dia.

A Câmara de Lisboa tem ainda um protocolo com empresas de táxi para que os utentes que vivem na capital possam deslocar-se gratuitamente aos centros de vacinação e que pode ser solicitado através do telefone 21 817 2021.