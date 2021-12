Afinal, quem é que se registou autor dos capotes e samarras e anda a cobrar por isso?

Joaquim Fernando Meireles Alves Moreira registou a autoria dos tradicionais capotes e samarras e o seu advogado mandou cartas a outros empresários do sector, exigindo-lhes que lhe pagassem licença para produzirem. Sendo este o nome do “Rei das Samarras”, de Penafiel, todos lhe apontaram o dedo mas este diz que não foi ele, alegando ter sido alguém com exactamente o mesmo nome. Entretanto, o advogado já abandonou o cliente.

Primeiro foi a surpresa: Joaquim Fernando Meireles Alves Moreira registou no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI a autoria dos tradicionais capotes e samarras e começou a exigir que os fabricantes destes produtos lhe pagassem licença por isso. Depois veio a reacção: revolta. Todos se recusaram a pagar e a Direcção-Regional de Cultura do Alentejo saiu a terreiro para tentar anular o registo. Pelo caminho, os dedos apontaram-se para o “Rei das Samarras”, que tem o mesmo nome do que foi registado no INPI e cuja empresa é em Penafiel, de onde era endereçada a carta enviada pelo advogado. Acontece que este empresário diz que terá sido alguém com o mesmíssimo nome a fazer esse registo e que também ele recebeu uma carta a exigir o pagamento da licença. Entretanto, o advogado afirma que já renunciou ao cliente.