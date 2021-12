As vacinas são do verdadeiro interesse das crianças?

A mim, o que me interessa saber não é só se estas vacinas devem ou não ser tomadas pelas crianças, para mim o que importa neste caso — como em todos os outros que se referem às crianças — é o princípio.

Ana,

Não posso estar mais grata às vacinas contra a covid-19 que pouparam milhares de internamentos e mortes. Dito isto, não sei se o que foi melhor para os adultos será o melhor para os mais novos, mas hoje a minha birra é, sobretudo, contra a forma como o processo de decisão tem decorrido.

Fico com a ideia de que nos tratam como se fossemos crianças tontas, e às crianças como “objectos” destinadas a servir interesses alheios. Ao fazê-lo semeiam a desconfiança de que sempre é a política que “manda nisto tudo”, e que a ciência é só chamada à conversa quando dá jeito, reforçando as teorias da conspiração e, claro, os negacionistas.

Repara, a Governo encomenda vacinas. Argumenta que é só porque sim, caso se entenda que não são para usar, não se usam! O Presidente da República vai dizendo que lhe parecia bom que, já que cá estão, fossem usadas.

A Direcção-Geral da Saúde garante que o assunto vai ser estudado e nomeia uma equipa de pediatras e especialistas em saúde pública para aprofundar o que diz a ciência. Os peritos, note-se, são uma escolha sua. Presumimos que foram buscar gente capaz.

Os peritos tomam uma decisão, neste caso de que só devemos vacinar as crianças com comorbilidades e avisam que, como a sua opinião vai contra a opinião dominante, é muito provável que seja atirada para o caixote.

Porque, afinal, há uma comissão acima a quem cabe decidir — Ana, a impressão que fica é que há sempre uma comissão que tem mais poderes até que a resposta seja a que se espera.

Segue-se um longo período em que se está a “equacionar”, “aprofundar”, “confrontar estudos” e, claro, dizer que “lá fora já se faz”, e o secretário de Estado da Saúde afirma que está tudo a postos... Se receber luz verde.

Os dias passam e o espaço deixado livre abre uma enorme clareira a que pediatras contradigam pediatras, técnicos contestem técnicos, num exercício que parece mais baralhar do que esclarecer.

No momento em que te escrevo ainda não se conhece o veredicto final, mas vamos a apostas? O ministro da Educação veio agora mesmo sugerir prazos – até podemos aproveitar, diz ele, “esta quadra natalícia”.

Sabes o que me lembra? Aquelas pessoas que garantem que não se querem divorciar, mas que pedem ao outro “um tempo para pensar”.

Enquanto pensam, vão comprando as máquinas e um trem de cozinha para montar casa com a amante. Mas, entretanto, aceitam marcar uma ida ao terapeuta de casal, e pedem conselhos aos amigos, para dar a ideia (se calhar até a si próprios) de que, de facto, a decisão estava em aberto. Quando não estava.

E a mim, o que me interessa saber não é só se estas vacinas devem ou não ser tomadas pelas crianças, para mim o que importa neste caso — como em todos os outros que se referem às crianças — é o princípio. E o princípio é se é, ou não, no seu verdadeiro interesse.

Querida Mãe,

Estava a escrever-lhe a mesma birra! Nesta estamos juntas!

Subscrevo tudo. É surreal. Tinha começado a argumentar por que é que me parece que as crianças dos 5 aos 11 anos não devem ser vacinadas, excepto em casos específicos, mas depois de ler a sua carta parei. Esta birra não é sobre a minha opinião, é sobre o facto de se prepararem para ignorar o parecer de especialistas. Mais uma vez.

Posso, no entanto, pronunciar-me sobre uma questão não-médica: o argumento que defende que as crianças devem ser vacinadas para poderem voltar à vida “normal”, e não voltarem a sofrer as consequências (sérias) para a sua saúde mental e progresso escolar que isolamentos, confinamentos, e coisas que tais provocaram.

Já caímos nesta distorção uma vez quando se espalharam cartazes com um “Vem vacinar-te para poderes ir a concertos”. Não é só uma propaganda leviana para um assunto tão sério, como é mentira, como milhares de portugueses vacinados e em isolamento podem comprovar.

Por isso, por favor:

Cientistas: obrigada pelas vacinas que tornam este vírus mais gerível e menos mortal.

Políticos: deixem de fazer política à custa da nossa saúde física e mental.

