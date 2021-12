Porto de Lisboa tem nova webcam: o Tejo e as margens em directo de Cacilhas

É a segunda webcam Tejo Live e abrange a área entre as pontes 25 de Abril e Vasco da Gama, incluindo terminais portuários da margem Norte. “Um vasto ângulo de visão do rio e das duas margens.”

Na Primavera, a Administração do Porto de Lisboa estreou o projecto Tejo Live com uma primeira webcam a transmitir em tempo real a partir do 7.º piso da torre de controlo de tráfego em Algés. Com planos de alargar-se a todo o estuário, chegou agora a segunda câmara, desta feita instalada em Cacilhas.

“Um serviço gratuito 24/7 com imagens e visão global”, a abranger “a área entre a Ponte 25 de Abril e a Ponte Vasco da Gama, incluindo os terminais da zona portuária da margem norte do porto de Lisboa”, resume a Administração do Porto de Lisboa (APL)​.

Oferecendo “um vasto ângulo de visão do rio e das duas margens”, a câmara permite assistir à vida ribeirinha e ao movimento de navios na entrada e na saída do porto, mas também dá outras informações imediatas: podemos facilmente “conferir as condições meteorológicas, estado do mar, ou acompanhar eventos náuticos de interesse público”.

O projecto Tejo Live é uma iniciativa lançada pela APL e as webcams têm uma capacidade de zoom 32x e visão nocturna; funcionam 24 horas e as imagens são praticamente em tempo real (há um atraso induzido de 30 segundos), sem gravação ou armazenamento das imagens transmitidas. Alguns pontos focados poderão ter uma legenda com identificação dos locais mostrados.​

No lançamento do projecto, adiantava-se que o objectivo é “alargar o Tejo Live à totalidade da área do estuário do Tejo sob jurisdição da APL, através da instalação de mais webcams”.