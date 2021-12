Assista em directo ao webinar: “Saúde ocular: o que estamos a fazer mal?”

Os problemas oculares não param de aumentar e alguns resultam de maus hábitos diários. Assista aqui ao debate online, no dia 7 de Dezembro, às 12h30 , e descubra como cuidar da sua saúde visual.

Além de debatermos as doenças oculares mais comuns e a possibilidade de as prevenirmos e dos principais erros que todos cometemos, neste webinar “Saúde Ocular – O que estamos a fazer mal?”, estará também em análise a importância de se realizarem rastreios regulares à visão e o papel do optometrista como profissional de saúde capaz de diagnosticar, corrigir e referenciar.

A discussão contará com a participação de António Morais, optometrista da Alberto Oculista, Ana Martins, directora operacional da zona de Lisboa, Juliana Paes, actriz e embaixadora da Alberto Oculista, e Mariana Temudo, digital influencer e utilizadora do serviço “Óculos 100% à Medida”. A conversa será moderada por Andreia Vieira.

Esta é uma iniciativa Alberto Oculista que conta com o Público enquanto media partner.