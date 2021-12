Governo espera avaliação do plano de reestruturação da TAP antes do fim do ano

Ministro das Finanças confirmou que já foram resolvidas todas as questões financeiras e que as negociações se encaminham para o fim, apenas com matérias operacionais por fechar.

A Comissão Europeia deverá concluir a sua avaliação do plano de reestruturação da TAP apresentado pelo Governo em Dezembro de 2020, e anunciar a sua decisão sobre o futuro da companhia aérea nacional antes do final do ano, confirmou o ministro das Finanças, João Leão, esta terça-feira em Bruxelas.

“A nossa expectativa é que o plano de reestruturação da TAP ainda seja aprovado este ano”, respondeu o ministro, quando questionado sobre as negociações entre Lisboa e Bruxelas sobre a. “Têm corrido bem. Estamos na fase final e esperamos que o processo possa ficar concluído nas próximas semanas”, disse João Leão, acrescentando que a luz verde de Bruxelas permitirá que o Governo possa, ainda este ano, “ajudar a capitalizar parte do que faltava do programa para 2021”.

“Esse é um sinal muito importante e que dá confiança de que a empresa pode ter sustentabilidade financeira”, considerou.

De acordo com o ministro, “na parte financeira, as questões já estão resolvidas, sem alterações significativas face à proposta do Governo”. João Leão disse que a Comissão Europeia exigiu que o Governo avançasse uma fonte de financiamento alternativa para além do Estado.

De resto, as questões que ainda estão em cima da mesa são de uma natureza “mais específica” ligada à operação da empresa”, nomeadamente os “slots” de que a TAP terá de abdicar com base nas orientações da Direcção-Geral de Concorrência.