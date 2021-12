Liverpool bate AC Milan e ajuda “dragões”

Borussia Dortmund vingou derrota com o Sporting com uma goleada ao Besiktas no Grupo C, onde já estava tudo definido.

Um triunfo providencial do Liverpool em casa do AC Milan permitiu ao FC Porto seguir em frente nas competições europeias, mas na versão Liga Europa. Os ingleses até estiveram a perder, mas deram a volta ao resultado, vencendo por 2-1, na derradeira jornada da Liga dos Campeões. O Grupo B era o único que ainda tinha indefinida a segunda equipa que acompanharia o Liverpool para os oitavos-de-final, acabando por ser o Atlético de Madrid a seguir em frente.

Um golo de Fikayo Tomori, aos 29’, deu vantagem ao AC Milan, que não conseguiu segurá-la por muito tempo. Aos 36’, o incontornável Mohamed Salah empatou o encontro de San Siro, com Divock Origi a marcar o golo do triunfo dos britânicos, aos 56’. Um resultado que retirou os italianos das provas europeias.

No Grupo C, onde o Ajax e o Sporting se defrontavam já com o apuramento para a fase seguinte nas mãos, o Borussia Dortmund goleou em casa o Besiktas, por 5-0. Um encontro para cumprir calendário, já que os alemães tinham a Liga Europa garantida, mas que serviu para limpar o orgulho ferido face à derrota frente aos “leões”, na jornada anterior (3-1), que os afastou da competição milionária.

No Grupo A, o terceiro golo do português André Silva esta temporada na Champions valeu ao Leipzig a segunda vitória esta temporada na prova, por 2-1, na recepção ao já apuradíssimo Manchester City. Os alemães garantiram o terceiro lugar no Grupo A e vão prosseguir a aventura na Liga Europa.

Apesar do desaire, os ingleses (que deixaram muitos dos titulares de fora, incluindo os portugueses João Cancelo e Bernardo Silva) encerraram as contas no primeiro lugar, seguidos do Paris Saint-Germain, que também entrou nesta derradeira ronda com o apuramento para os oitavos-de-final garantido. Frente aos belgas do Club Brugge, os franceses não entraram em poupanças e golearam em casa, por 4-1.

Uma partida em que brilharam as duas grandes estrelas da formação, Lionel Messi e Kylian Mbappé, com dois golos cada. O jovem francês esteve particularmente em destaque, apontando os dois primeiros golos e assistindo ainda o argentino para o terceiro. O último golo dos parisienses foi apontado na cobrança de uma grande penalidade. Mas nem tudo correu bem para a equipa da casa, que perdeu no início do segundo tempo o português Nuno Mendes, por lesão.

Com tudo também definido em relação aos dois apurados do Grupo D, faltava apenas ao Real Madrid e Inter de Milão decidirem entre si quem iria sair como vencedor. Os espanhóis começaram cedo a resolver a questão no Santiago Bernabéu. Toni Kroos, aos 17’, deu vantagem à equipa da casa, com Marco Asensio a confirmar o triunfo, aos 79’. A Liga Europa já estava garantida pelos moldovos do Sheriff, que foram empatar à Ucrânia com o Shakhtar Donetsk, a uma bola.