José Carlos Barros vence Prémio LeYa com As Pessoas Invisíveis

O romance do poeta e escritor, que é também arquitecto paisagista e foi director do Parque Natural da Ria Formosa, foi elogiado pelo seu trabalho de linguagem. O júri esteve reunido virtualmente e o valor monetário do prémio é já nesta edição de 50 mil euros.

O poeta e romancista José Carlos Barros vence o Prémio Literário Leya com As Pessoas Invisíveis anunciou esta terça-feira o júri reunido na sede do grupo editorial, em Alfragide. O júri do Prémio LeYa, presidido pelo poeta e escritor Manuel Alegre, decidiu por unanimidade.

Do júri fazem ainda parte Ana Paula Tavares, escritora e poeta angolana; Isabel Lucas, colaboradora do PÚBLICO e crítica literária; José Carlos Seabra Pereira, professor de Literatura Portuguesa na Universidade de Coimbra; Lourenço do Rosário, professor de Letras, fundador e antigo reitor da Universidade Politécnica de Maputo; Nuno Júdice, poeta e escritor; e ainda Paulo Werneck, editor da revista literária Quatro Cinco Um, jornalista e tradutor brasileiro.

Lê-se no comunicado do júri que As Pessoas Invisíveis "é uma viagem por vários tempos da história recente de Portugal, desde a década de 40 do século XX, narrada a partir de uma personagem ambígua, Xavier, que age como se tivesse um dom, ou como se precisasse de acreditar em ter um dom”.

José Carlos Barros, que nasceu em Boticas em 1963, é autor de vários livros de poesia e licenciado em arquitectura paisagista. Foi director do Parque Natural da Ria Formosa. É autor, entre outros, dos livros de poesia Uma Abstracção Inútil, Todos os Náufragos, Teoria do Esquecimento, Pequenas Depressões (com Otília Monteiro Fernandes) e As Leis do Povoamento (editado também em castelhano).

Com Sete Epígonos de Tebas venceu o Prémio Nacional de Poesia Sebastião da Gama 2009. Em 2003 estreou-se na prosa com O Dia em Que o Mar Desapareceu. Venceu vários prémios literários (com destaque para o Prémio Nacional de Poesia Sebastião da Gama, que lhe foi atribuído duas vezes) e os seus textos poéticos estão publicados em vários países.

O Prazer e o Tédio foi o seu primeiro romance, seguido de Um Amigo Para o Inverno (Casa das Letras, 2013), com o qual foi finalista do Prémio LeYa em 2012. Os seus livros mais recentes (poesia) são os seguintes: O Uso dos Venenos, ed. Língua Morta (2ª edição, 2018), A Educação das Crianças, ed. Do Lado Esquerdo Editora, 2020, Estação – Os Poemas do DN Jovem, 1984-1989, ed. On y Va, 2020, e Penélope Escreve a Ulisses, Edições Caixa Alta, 2021. ​

A esta edição do prémio, criado em 2008 para estimular a produção de obras inéditas de autores de Língua Portuguesa e que tem actualmente o valor monetário de 50 mil euros e a publicação da obra inédita, concorreram 802 originais, provenientes de 20 países — Alemanha, Angola, Áustria, Brasil, Bulgária, Cabo Verde, Canadá, Equador, França, Holanda, Hungria, Inglaterra, Irlanda, Luxemburgo, Moçambique, Polónia, Portugal, Rússia, EUA e Vietname. E os originais da edição do ano passado, suspensa devido à crise pandémica de covid-19, foram considerados para a presente edição.

Prémios e liderança do grupo

O primeiro vencedor do Prémio Leya foi o jornalista e escritor brasileiro Murilo Carvalho pelo seu romance O Rastro do Jaguar em 2018. No ano seguinte venceu o romance O Olho de Hertzog, do moçambicano João Paulo Borges Coelho, e na edição de 2010 o júri decidiu, por unanimidade, não atribuir o prémio, alegando a falta de qualidade dos originais a concurso.

Em 2011 foi distinguido o romance O Teu Rosto Será o Último, estreia literária do português João Ricardo Pedro, e em 2012 venceu o também português Nuno Camarneiro, com o romance Debaixo de Algum Céu. O prémio de 2013 foi atribuído a uma portuguesa residente em Londres, Gabriela Ruivo, pelo romance Uma Outra Voz.

No ano seguinte, em 2014, Afonso Reis Cabral venceu com o romance O Meu Irmão. Em 2015 foi a vez do romance O Coro dos Defuntos, de António Tavares. Em 2016, o prémio não foi atribuído por falta de qualidade dos originais.

No ano de 2017, João Pinto Coelho venceu com o romance Os Loucos da Rua Mazur. E no ano seguinte, em 2018, foi a vez do brasileiro Itamar Vieira Júnior com o romance Torto Arado.

Em 2o19, o prémio voltou a não ser atribuído por falta de qualidade dos originais a concurso e em 2020 a edição foi suspensa por causa da pandemia.

No ano passado, o grupo LeYa anunciou que para manter o prémio teria de alterar o seu valor que passou dos 100 mil euros das edições anteriores para 50 mil euros. ​ Apesar da redução do valor pecuniário, o grupo editorial sublinhava que este continuava a ser “o galardão literário de valor mais elevado instituído e sustentado no espaço da lusofonia por uma entidade privada”.​

O anúncio do Prémio Leya surge num momento em que a liderança do grupo passa para a ex-deputada do CDS Ana Rita Bessa e em que, segundo o jornal espanhol Expasión, a editora procura um comprador.