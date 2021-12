Azulejo a azulejo, constrói-se uma obra de AkaCorleone e apoia-se um centro cultural

Uma campanha para ajudar a financiar as Carpintarias de São Lázaro vai ser lançada na próxima quinta-feira.

Uma obra de arte pública a ser construída como um puzzle no terraço das Carpintarias de São Lázaro. Azulejo a azulejo, até perfazer um painel com cerca de 500 quadradinhos de 15 por 15 centímetros, apela também a que sejamos mecenas deste centro cultural situado nas proximidades do Martim Moniz, em Lisboa. O Projecto Azulejo tem a sua apresentação pública marcada para quinta-feira, às 18h30.