Terça, na TV: Gangsters romanescos, crimes no Alasca e traços de Miró

CINEMA

As Duas Faces de Janeiro

Hollywood, 21h30

Grécia, 1962. Numa visita à Acrópole de Atenas, os norte-americanos Chester (Viggo Mortensen) e Colette MacFarland (Kirsten Dunst) conhecem Rydal (Oscar Isaac), um compatriota fluente em grego que ali trabalha como guia. Fascinado pela aparente sofisticação do casal, Rydal aceita um convite para jantar. Mas acaba por se ver enredado numa trama de segredos e mentiras que o levarão numa longa jornada até à Turquia, ao lado de dois desconhecidos em quem não confia. Hossein Amini estreia-se na realização com este thriller inspirado na obra homónima de Patricia Highsmith.

Venom

AXN, 22h

Apostado em retomar a carreira jornalística, Eddie Brock (Tom Hardy) investiga uma empresa de genética, quando é raptado e feito cobaia numa experiência simbiótica com um ser alienígena. Possuído por um parasita que usa o seu corpo para chacinar os que se atravessam no seu caminho, Eddie transforma-se numa descontrolada máquina mortal. Escrito por Scott Rosenberg, Jeff Pinkner, Kelly Marcel e Will Beall, com realização de Ruben Fleischer, Venom baseia-se na personagem da Marvel Comics apresentada pela primeira vez no cinema em Homem-Aranha 3.

Bonnie & Clyde

Fox Movies, 2h59

O filme de 1967, dirigido por Arthur Penn, tem um grande valor simbólico para o cinema americano, por ter fechado a porta ao classicismo e seus heróis impolutos. Inspira-se em dois gangsters romanescos dos anos 1920, perdidos no desencanto das suas ilusões e na horizontalidade da América sulista. Para os anti-heróis Bonnie Parker (Faye Dunaway) e Clyde Barrow (Warren Beatty) não há redenção possível. O filme foi nomeado para nove Óscares e ganhou dois: melhor actriz secundária (Estelle Parsons) e fotografia (Burnett Guffey).

DOCUMENTÁRIOS

Joan Miró - O Fogo Interior

RTP2, 20h37

“Eu nunca sonho. Durmo profundamente! Mas, acordado, sonho constantemente!”. As palavras são de Joan Miró (1893-1983) e podem ser ouvidas neste documentário realizado por Albert Solé, o premiado co-argumentista de Gabor. Revela traços menos conhecidos da personalidade do artista espanhol, ao mesmo tempo que mede o alcance do seu impacto, desde o mundo restrito das artes à amplitude da cultura pop. Para isso, conta com a colaboração do neto (e gestor do legado) Joan Punyet Miró, que lhe faculta o acesso a arquivos inéditos e ao estúdio de Palma de Maiorca onde Miró trabalhava, que permaneceu tal como foi deixado – telas inacabadas incluídas.

Cold Blooded Alaska

ID, 22h

Estreia. Dez episódios dão conta de alguns dos homicídios que mais chocaram o estado norte-americano do Alasca, com foco nas perseguições das autoridades aos criminosos, dificultadas pela dureza das condições naturais.

As Muitas Vidas de Kojin

RTP2, 23h21

Diako Yazdani é um curdo iraniano que se encontra em França, como refugiado político, desde 2011. Regressar ao Irão é-lhe proibido, mas consegue rever a família no Curdistão iraquiano. Nesta reunião, apresenta-lhes Kojin, um amigo homossexual. O documentário explora a forma como vários pontos de vista interagem face à orientação sexual dele, convidando a uma reflexão com sentido de humor e poesia.

SÉRIE

Munch

Fox Crime, 22h

É com uma tragédia pessoal – e com o desaparecimento de uma das personagens principais – que começa, com episódio duplo, a quarta temporada da série francesa. Centra-se em Gabrielle Munchovski (Isabelle Nanty), uma advogada empenhada em fazer justiça e defender os injustamente acusados, mesmo que, para isso, tenha de contornar as teias da lei.

DESPORTO

Futebol: Ajax x Sporting

TVI, 19h54

Directo. O Ajax recebe o Sporting em Amesterdão, na sexta e última ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões. A equipa holandesa já assegurou o primeiro lugar do Grupo C, com o pleno de 15 pontos, e a passagem aos oitavos-de-final – tal como o Sporting, segundo classificado, com nove pontos. O jogo é arbitrado pelo italiano Davide Massa.