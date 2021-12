Líder deposta Aung San Suu Kyi condenada a quatro anos de prisão

A líder deposta Aung San Suu Kyi foi condenada esta segunda-feira na Birmânia a quatro anos de prisão, por incitar à agitação popular e violar as regras sanitárias da covid-19, disse fonte da junta militar.

Aung San Suu Kyi, de 76 anos, “foi condenada a dois anos de prisão ao abrigo da secção 505(b) e a dois anos de prisão ao abrigo da Lei sobre Desastres Naturais”, disse um porta-voz da junta militar, Zaw Min Tun, à agência de notícias France-Presse (AFP).

De acordo com a BBC, a antiga líder birmanesa foi condenada por violar as regras covid por acenar a um grupo de apoiantes durante as eleições do ano passado enquanto usava máscara e viseira. No segundo caso, foi considerada culpada de incitar à agitação popular por um comunicado, publicado pelo seu partido, onde se incitava à oposição pública ao golpe de Estado. Esse comunicado foi publicado já depois da sua detenção.

O antigo Presidente Win Myint foi condenado à mesma pena, acrescentou, precisando que, para já, os dois ex-governantes não darão entrada na prisão. “Eles ainda têm de responder a outras acusações, a partir dos locais onde se encontram actualmente”, disse. Ambos negam as acusações, completa a Reuters.

A Amnistia Internacional defende que as acusações contra Suu Kyi são falsas e descreveu a pena de prisão como o mais recente exemplo da vontade dos militares de eliminar toda a oposição e sufocar liberdades: “A decisão, que é uma farsa e corrupta, faz parte de um padrão devastador de punição arbitrária que já fez mais de 1300 mortos e milhares de detidos desde o golpe militar”, disse a directora regional adjunta de campanhas do grupo, Ming Yu Hah, num comunicado citado pela Reuters.

Desde o golpe militar, a 1 de Fevereiro, Aung San Suu Kyi está acusada de pelo menos 11 crimes, incluindo incitamento à corrupção, sedição e fraude eleitoral — e nega todas as acusações. A líder deposta arrisca 100 anos de prisão se vier a ser condenada por todos os crimes de que é acusada. Suu Kyi está em prisão domiciliária desde Fevereiro, escreve a BBC. A Reuters e o The Guardian afirmam que o seu paradeiro é desconhecido.

Os jornalistas não podem assistir aos julgamentos do tribunal especial e os advogados de Suu Kyi foram proibidos de falar à imprensa.

A Birmânia vive em estado em tumulto desde o golpe contra o governo democraticamente eleito, que depôs Aung San Suu Kyi.​ O país tem estado paralisado por protestos, e a repressão da junta militar contra os seus opositores, a que chama “terroristas”, tem levado a mais instabilidade. O exército reprime violentamente as manifestações contra o regime, em acções que já levaram à detenção de cerca de dez mil pessoas e à morte de pelo menos 1300 civis, de acordo com a organização não-governamental Associação de Assistência aos Presos Políticos.