Dentro da Quinta do Gama trava-se um braço-de-ferro entre moradores e o “bullying” imobiliário

Hugo Sequeira abre a porta da casa onde vive para mostrar o resultado do investimento feito em obras de renovação durante os últimos anos. Vive numa ilha instalada numa área residencial centenária, a Quinta do Gama, há 41 anos, que é o mesmo que dizer desde que nasceu. As condições da habitação arrendada nem sempre foram as melhores, mas agora tem uma “casa nova”, fruto do esforço financeiro da sua família. Tem cozinha remodelada, quartos para os dois filhos e uma casa de banho com todas as condições necessárias.