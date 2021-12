O Prédio Coutinho já começou a desaparecer da paisagem de Viana

É mesmo o fim - as paredes do Prédio Coutinho já estão a cair. Foram 11 anos de disputas mas a demolição acabou por ser mesmo consumada.

Arrancou, na manhã desta segunda-feira, a demolição do Prédio Coutinho, em Viana do Castelo. É um fim de um longo e turbulento processo. O primeiro capítulo do fim foi dado em Agosto, quando se deu o tiro de partida para a retirada dos materiais recicláveis. Agora, é a estrutura em si que começa a desaparecer.

O bloco norte, o mais pequeno de todo o empreendimento e situado nas traseiras de todo o empreendimento, é o primeiro a ir abaixo, com recurso a uma máquina giratória, com pinça demolidora de grande alcance.

O processo à volta da demolição do Prédio Coutinho começou em 2000, quando a sociedade VianaPolis decidiu que a área do edifício devia inserir-se numa requalificação do centro histórico.

A partir daí, iniciou-se uma batalha entre políticos e moradores. Os últimos resistentes saíram entre Junho e Julho passados, ainda sem desistirem dos processos judiciais actualmente em curso.

A demolição total do prédio que durante mais de 40 anos fez parte da paisagem da capital do alto Minho deve ficar concluída até ao final de Março do próximo ano. No lugar do edifício vai nascer o mercado municipal, projectado abrir em 2023.