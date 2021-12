Covid-19: Câmara do Porto oferece 100 mil testes à população

A Câmara do Porto vai investir um milhão de euros para comprar 100 mil testes à covid-19, que serão disponibilizados de forma gratuita aos cidadãos. O executivo de Rui Moreira viu a medida aprovada por unanimidade esta manhã, em reunião de câmara, e diz poder colocá-la no terreno já esta terça-feira.

A necessidade destes testes, explicou Rui Moreira, foi discutida com várias entidades, nomeadamente a Associação dos Comerciantes do Porto e à Associação de Bares da Zona Histórica do Porto, que se mostraram favoráveis à medida. Antes de formalizar a proposta, o autarca terá também contactado a ministra Marta Temido. “Disse-me que achava excelente porque completava aquilo que estava a ser feito”, contou.

Os locais de testagem e os parceiros do projecto não foram ainda revelados. A medida irá vigorar até ao fim do ano.