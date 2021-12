Cecilia Krull é a embaixadora da filigrana de Gondomar

Conhecida por dar voz ao genérico da série La Casa de Papel, com a música “My Life Is Going On”, Cecilia Krull esteve em Portugal para tomar posse como embaixadora da Filigrana de Gondomar. Na sexta-feira, 3 de Dezembro, a cantora deu início à sua passagem pelo município de Gondomar, onde conheceu a Rota da Filigrana e entrou em contacto com a produção artesanal.

O primeiro ponto de visita foi o Museu Municipal da Filigrana, na Casa Branca de Gramido, seguindo-se o Centro de Formação Profissional da Ourivesaria e Relojoaria (Cindor), que é o único no país. Por fim, para assistir a uma demonstração de produção artesanal de filigrana, visitou a Oficina de Arlindo Moura.

No sábado decorreu no Auditório Municipal de Gondomar a cerimónia de posse enquanto embaixadora.

Recorde-se que a artista, natural de Madrid, interpretou recentemente a música “Grândola Vila Morena” (“War Version”). No passado mês de Setembro, Úrsula Corberó, actriz de La Casa de Papel que interpreta Tóquio, recebeu um colar de filigrana feito em Gondomar, oferecido pela produção da série.