Sara Carreira morreu há um ano e as conclusões da investigação ainda não são públicas

A filha do cantor romântico Tony Carreira morreu na sequência de um acidente de viação, na A1, na noite do dia 5 de Dezembro de 2020. Alguns media avançaram que já há relatório oficial, mas a informação ainda não foi partilhada com a família.

Há um ano, o dia amanhecia sorumbático com uma notícia que deixou o mundo artístico em estado de choque: a morte precoce e acidental da filha de Tony Carreira, na noite anterior. A jovem tinha 21 anos e seguia como passageira numa viatura conduzida pelo namorado, o actor Ivo Lucas.

De acordo com as informações na altura, estava nevoeiro e piso escorregadio e havia duas viaturas paradas na auto-estrada, na sequência de um primeiro acidente, entre os quilómetros 60 e 61 da A1, no sentido Norte-Sul, junto à Póvoa da Isenta, em Santarém (uma reconstituição do acidente da CMTV mostra que os carros ficaram a ocupar as faixas da direita e do meio). Resultado: o carro onde viajavam os cantores acabaria se despistar e capotar várias vezes; depois disso, uma quarta viatura também se despistou, mas sem consequências físicas para os seus ocupantes.

Além de uma vítima mortal, foram registados um ferido grave (Ivo Lucas) e dois ligeiros (a fadista Cristina Branco e a filha, que estavam num dos veículos envolvidos no primeiro acidente). Os três foram transportados para o Hospital de Santarém, segundo fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro da mesma capital de distrito.

O Ministério Público (MP) informou, na época, a abertura de um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente, mas o cantor Tony Carreira acusou, este domingo, as diligências de serem demasiado demoradas. “Estou há um ano sem saber o que aconteceu”, escreveu o artista na sua conta de Facebook, quebrando o silêncio sobre o assunto e reclamando contra o facto de lhe ter sido vedada informação por o processo estar em segredo de justiça, quando alguns órgãos de comunicação social avançaram na última semana que o relatório do acidente já estaria concluído.

“Respeitando que tenham mantido o processo em segredo de justiça, deparo-me agora com muitas notícias sobre o caso, com informações detalhadas que, caso venham a ser verdade, mancham mais uma vez a justiça portuguesa.”

Tony Carreira refere-se à notícia avançada pelo Correio da Manhã, a 28 de Novembro, que dá conta que a “GNR já concluiu investigação” e que o “acidente que matou Sara Carreira tem três culpados”: Ivo Lucas, Cristina Branco e um terceiro condutor. De acordo com o reportado, Ivo Lucas é culpado por conduzir a uma velocidade de 128 km/h que, além de ser superior ao limite legal, é considerada “excessiva” para as condições rodoviárias e meteorológicas daquela noite, enquanto os outros dois condutores são culpados por conduta negligente, pelo facto de não terem sinalizado o acidente.

Segundo o Jornal de Notícias, “há cerca de um mês, o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR de Santarém remeteu o relatório ao MP de Santarém”, estando de momento a ser analisada a responsabilidade penal dos envolvidos. No entanto, pelo que Tony Carreira dá a entender e ao contrário do que foi avançado por alguns meios, pelo menos Ivo Lucas, que esteve presente na gala em memória de Sara, ainda não foi indiciado.

“Enquanto pai estou há um ano (!!!) sem saber o que aconteceu. A ser verdade que a comunicação social tem acesso a mais detalhes do que eu enquanto pai, então fica a nu que a Justiça portuguesa está doente.”

O actor Ivo Lucas esteve presente com a família de Sara na gala, realizada com o intuito de angariar fundos para a associação criada em seu nome, onde interpretou Nunca me esqueci de ti, acabando por receber um abraço dos pais da namorada, Tony Carreira e Fernanda Antunes.

Na Gala dos Sonhos, que se realizou a 1 de Dezembro e que marcou o regresso de Fátima Lopes à SIC, actuaram ainda Diogo Piçarra, Rita Guerra, André Sardet, Matias Damásio, Nininho Vaz Maia, Raquel Tavares e Calema. A Associação Sara Carreira, que surgiu com o propósito de ajudar jovens com menos possibilidades económicas a realizar os seus sonhos, conseguiu angariar mais de 200 mil euros.