Morreu Mila Moreira, a modelo que no Brasil abriu as portas da representação às passerelles

Morreu, esta segunda-feira, a modelo e actriz brasileira Mila Moreira, que se encontrava internada no Hospital CopaStar, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A causa do óbito, explica a Globo, não foi divulgada.

Nascida em São Paulo, a 18 de Maio de 1949, Marilda Moreira da Silva era filha de portugueses, tendo conhecido o estrelato cedo, aos 14 anos, quando se estreou nas passerelles. Antes, em 1960, já tinha sido coroada Miss Luzes da Cidade e o prémio levou-a a Nova Iorque. Depois de anos sob as luzes das passagens de modelos, criou uma escola para manequins no Rio de Janeiro. Até que, foi chamada para servir de jurada no popular programa do Chacrinha, em 1979, e chamou a atenção do autor Cassiano Gabus Mendes, que a convidou para fazer a telenovela da Globo, Marrom Glacé. Seguiram-se, do mesmo autor, Plumas e Paetês, Elas por Elas, Champagne, Ti Ti Ti, Que Rei Sou Eu?, Meu Bem, Meu Mal e O Mapa da Mina. Outros trabalhos de relevo em que esteve incluída foram as novelas A Próxima Vítima, Ciranda de Pedra, Sangue Bom e as minisséries Os Maias e Queridos Amigos. O seu último trabalho em televisão foi em 2016, com a Gigi de A Lei do Amor, novela que foi transmitida pela SIC em 2017.

Foto Mila Moreira estreou-se como actriz em 1979, depois de uma carreira como modelo DR\Divulgação Rede Globo

Mila, nome que escolheu em homenagem ao livro Mila 18, de Leon Uris, ficou conhecida por ter aberto as portas da representação a quem trabalhava no mundo da moda, algo que a própria chegou a dizer não ter sido fácil. "Na época, não era comum ter uma modelo fazendo televisão, então, claro que, inicialmente, teve um preconceito”, afirmou, em entrevista ao programa Vídeo Show, quando recordou a altura em que se estreou em Marron Glacé, em 1979, como Érica.