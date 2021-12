Estas são as melhores cervejas caseiras e artesanais de 2021

Foram provadas e votadas 114 cervejas em mais de trinta estilos cervejeiros. As vencedoras vão estar no mercado em 2022.

Já são conhecidos os vencedores da nona edição do Concurso Nacional de Cervejas Caseiras e Artesanais. As provas de avaliação decorreram em Coimbra e em Colares, mais concretamente na Praxis e na HopSin. Foram a votos 114 cervejas em mais de 30 estilos cervejeiros.

As cervejas foram avaliadas por um painel de jurados composto por cervejeiros, juízes certificados e outros especialistas, tendo sido eleitas quatro cervejas em cada categoria.

As vencedoras: na categoria Ale, Neil Page com Rock the Fort, uma Belgian Dark Strong Ale; na categoria Lager, Pedro Cunha com Baltik, uma Baltic Porter; na categoria Experimental, José Gonçalves com a Ginjanelas; e na categoria Berliner Weisse, Karlla Gonçalves com a Weisse Futhem Bretts.

Tal como em edições anteriores, informa a organização, “as receitas vencedoras de cada categoria vão ser repercutidas em instalações de reconhecidas marcas cervejeiras nacionais”. Assim, durante 2022, os consumidores vão poder experimentar estas cervejas que serão elaboradas pelos vencedores em colaboração com as marcas Mean Sardine (Berliner Weisse), Rafeira (Experimental Beer), The Browers Company (Lager) e Barona (Ale).

O Concurso Nacional de Cervejas Caseiras e Artesanais, evento organizado pelo Fórum Cervejas do Mundo, é certificado pelo Beer Judge Certification Program, organização mundial de juízes de cerveja, criada em 1985, presente em mais de 50 países. Foi criado pelo Fórum Cervejas do Mundo de Bruno Aquino, especialista no tema e também co-autor do livro Uma Viagem Pelo Mundo da Cerveja Artesanal Portuguesa.