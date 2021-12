Em Medelim, a união fez a árvore de Natal: foi tricotada à mão por 50 mulheres

São 788 quadrados em croché e o trabalho, que durou um mês, foi feito com colaborações chegadas de diversas partes do país.

Uma árvore de Natal feita de 788 quadrados de crochê, tricotados à mão, foi instalada à entrada da aldeia de Medelim, concelho de Idanha-a-Nova, depois de mobilizar durante um mês o trabalho de 50 mulheres.

A iniciativa é da Junta de Freguesia de Medelim, presidida por Ana Filipa Fonseca, e mobilizou durante um mês 50 mulheres de norte a sul do país, com ligações à aldeia de Medelim, no distrito de Castelo Branco.

“Nós [junta de freguesia] entrámos no final de Outubro [tomada de posse]. Eu já tinha tido esta ideia e apresentei ao executivo que a apoiou”, afirmou Ana Filipa Fonseca à agência Lusa.

A árvore de Natal, exposta na rotunda à entrada de Medelim, tem 3,80 metros de altura, 12 metros de diâmetro e é constituída por 788 quadrados de crochê, cada um com 20x20 centímetros.

Foto A árvore de Natal em croché de Medelim CM Idanha-a-Nova

“Tudo começou com um grupo de oito pessoas no início de Novembro. Passados poucos dias tínhamos já umas 40 pessoas a trabalhar. Pessoas de Lisboa e de outras partes do país, com ligação a Medelim, trabalharam em conjunto para tornar possível esta árvore de Natal”, disse.

A autarca sublinhou que a junta de freguesia forneceu as lãs necessárias à confecção e as pessoas tricotavam os quadrados de crochê em casa, que posteriormente eram enviados por correio para Medelim.

“Não tínhamos a noção de que a árvore de Natal ia tomar estas proporções. A ideia inicial foi envolver a comunidade local e colocá-los a trabalhar em conjunto. O espírito da construção desta árvore era cultivar o sentido de comunidade”, sustentou.

Ana Filipa Fonseca realçou que a adesão “foi muito grande” e o objectivo passava por ter a árvore de Natal pronta no dia 1 de Dezembro, o que veio a acontecer. “No dia 1 tínhamos a árvore pronta e foi colocada numa rotunda à entrada da aldeia. Vieram pessoas que não vivem em Medelim ajudar a colocar e a montar a árvore de Natal”, concluiu.

Foto Em Medelim, a união fez a árvore de Natal CM Idanha-a-Nova

Numa nota da junta refere-se que a "árvore de Natal tem suscitado um interesse surpreendente por parte da sociedade” e assinala-se que a RTP “demonstrou interesse “e vai “abordar o tema” no programa Joker, “não estando ainda especificado o dia”.

Medelim, também conhecida pela aldeia dos balcões, onde existem mais de 200 (escadas de lajes grandes, em granito que dão acesso à principal entrada da habitação), tem actualmente cerca de 230 habitantes, a maioria idosos.