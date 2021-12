FC Porto facilita a vida aos adeptos: um jogo, três dias, 10 tendas

Arrancou neste domingo e só terminará na terça-feira a sessão especial de testagem à covid-19 preparada pelo FC Porto. O objectivo do clube passa por facilitar a vida aos adeptos que queiram deslocar-se ao Estádio do Dragão para assistir, dentro de dois dias, ao jogo decisivo com o Atlético de Madrid, para a Liga dos Campeões, e as parcerias estabelecidas com entidades do ramo da saúde agilizaram o processo. São 10 as tendas existentes nas imediações do recinto, que continuarão a funcionar na segunda-feira, das 9h às 19h, e no dia do jogo, das 9h às 21h. E a avaliar pela adesão das primeiras horas, o estádio deverá estar bem composto. Assim os resultados dos testes o permitam.