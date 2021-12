SmartBus: a viagem já começou

O SmartBus estacionou em território nacional para alertar as crianças portuguesas sobre os perigos da Internet. Uma iniciativa educativa com rodas da Huawei que, até 9 de Dezembro, percorre escolas de Norte a Sul do país com o objectivo de sensibilizar para a utilização responsável das novas tecnologias. As portas estão abertas para os jovens entre os 10 e os 14 anos mas os professores e os encarregados de educação também são bem-vindos. Entramos?

“A experiência recorre a um modelo didáctico e lúdico, que permite uma aprendizagem descontraída, com recurso a dispositivos do dia-a-dia, como tablets, computadores ou smartphones”, introduz Diogo Madeira da Silva, Head of Public Affairs & Communications da Huawei. “Tipicamente, as sessões têm uma duração de 55 minutos e juntam cerca de 25 alunos e dois educadores especializados e experientes. Tudo isto é feito em articulação com as escolas que visitamos e com os respectivos professores.”

No total, esta acção inovadora pretende impactar entre quatro a cinco mil estudantes de cerca de duas dezenas de escolas nacionais.

De norte a sul do país, os alunos são convidados a aprenderem mais sobre esta temática. Nesta aula interactiva, os cadernos são substituídos por tablets e à ordem do educador, os alunos são desafiados a participarem em quatro jogos inspirados no Facebook, Instagram, WhatsApp e Instagram que simulam situações que podem decorrer da utilização dessas redes sociais. Num piscar de olhos, recebem uma mensagem: “Este crédito gratuito para apostas online funciona! Experimentei e está genial. Apenas tens de colocar a data de nascimento de um adulto…”. Será que este comportamento é correcto ou incorrecto? “É incorrecto!”, afirmam (e bem) os estudantes. “Pois, nós só podemos aceder a informação adequada para a nossa idade”.

Diogo Rodrigues Diogo Rodrigues Diogo Rodrigues Diogo Rodrigues Diogo Rodrigues Fotogaleria Diogo Rodrigues

São temas como a segurança online, cyber bullying e a privacidade de dados que, sob o lema #PartilharSemArriscar, a Huawei pretende aqui abordar para a educação e protecção dos mais jovens, transmitindo os benefícios de uma utilização segura da tecnologia. “Vivemos um mundo cada vez mais conectado e devemos, enquanto sociedade, ter a ambição de retirar o maior proveito da transição digital, fazendo-o de uma forma segura. As novas gerações são nativos digitais, pelo que é importante que tenham as bases, o conhecimento e a consciência que lhes permitam tomar melhores decisões”, acrescenta Diogo Madeira da Silva.

Principais recomendações para os mais jovens - Aceder a informação adequada para a idade;

- Utilizar tecnologia que proteja: antivírus, actualizações e aplicações de controlo parental;

- Escolher passwords fortes e difíceis de adivinhar;

- Proteger a privacidade e configurar as redes sociais para mantê-la.

De seguida, surge uma nova notificação numa aplicação familiar de mensagens instantâneas: “Olá! Podes enviar-me a foto que me mostraste? Aquela em que estou a jogar vólei de praia.” Like ou dislike? “Like! Envio-ta agora”, respondem os alunos. A verdade é que ninguém pode negar que a tecnologia facilita a partilha de informação, de forma rápida e fácil. Nas palavras do porta-voz da Huawei, “as redes sociais têm vantagens inegáveis. Basta imaginar as inúmeras famílias ou pessoas que se reencontraram ou que se mantêm em contacto através destas plataformas”.

Razões mais do que suficientes para a marca promover uma utilização responsável das redes sociais em termos de privacidade, além de ensinar a detectar alguns dos perigos mais frequentes. No fim, os alunos ainda podem interagir com uma máquina de vending que, em vez de estar recheada de chocolates, aborda riscos que o uso não responsável da internet pode implicar como malware, grooming e sexting. “Naturalmente que existem riscos e desafios, e o tema está, aliás, cada vez mais na ordem do dia, o que é positivo. Quanto mais segura for a sua utilização, quanto mais consciente for o utilizador, maior proveito retirará da utilização das novas tecnologias”, relembra o Head of Public Affairs & Communications.

Diogo Rodrigues Diogo Rodrigues Diogo Rodrigues Fotogaleria Diogo Rodrigues

A Huawei, enquanto líder global na área de tecnologia, assume a sua responsabilidade social, apostando na capacitação e partilha de conhecimento. A iniciativa SmartBus nasceu dessa aposta mas não é a única. O Seeds for the Future, por exemplo, tem proporcionado a dezenas de estudantes portugueses das áreas de engenharia a possibilidade de aprender com profissionais na sede da empresa e o 5GAIner, um laboratório de 5G e Inteligência Artificial, oferece ao país uma plataforma tecnológica para potenciar a inovação.

“Estamos em vias de lançar um programa de bolsas de estudo para dar melhores condições a dezenas de estudantes das universidades portuguesas”, anuncia Diogo Madeira da Silva. No futuro, a Huawei ainda pretende continuar a desenvolver mais projectos de consciencialização social. “Estamos a trabalhar com os nossos parceiros para criar mudanças reais. Temos que usar a inovação para conectar os desconectados, capacitar comunidades desfavorecidas, proteger o planeta e muito mais”, conclui o representante da marca. “A tecnologia tem de servir para tornar o mundo um local melhor.”