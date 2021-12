Segurança do abastecimento eléctrico pode exigir “medidas” em 2022

Com o Inverno à porta, o fim do carvão e o atraso nas barragens do Tâmega já levaram a REN a adoptar medidas preventivas para cumprir critérios de segurança do abastecimento em 2022.

A combinação do fecho das duas centrais a carvão com o atraso na conclusão do projecto da Iberdrola no Tâmega faz com que o Inverno de 2022 exija cuidados redobrados para garantir que se mantém os critérios de segurança do abastecimento de electricidade, num momento de grande nervosismo nos mercados energéticos perante receios de escassez de gás natural.