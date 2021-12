Ninguém quer ser pescador na Europa, mas UE vai tentar atrair novas gerações

Um “sonho de décadas” tornou-se realidade em 2021. As obras de extensão do quebra-mar do portinho de Angeiras, em Matosinhos, estão concluídas e os 40 pescadores hoje no activo naquela comunidade piscatória, que vive “directa ou indirectamente da pesca”, saem agora para o mar em melhores condições de segurança. “Temos 17 embarcações de pesca artesanal e somos 80 famílias a depender da actividade piscatória”, lembrou ao PÚBLICO José Correia, presidente da Associação Mútua dos Armadores de Pesca de Angeiras, à saída de uma reunião na manhã cinzenta e chuvosa de 29 de Outubro, por iniciativa do eurodeputado do PCP, João Pimenta Lopes.