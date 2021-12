Sérgio Conceição está “plenamente convencido” que o AC Milan vai ganhar

O treinador do FC Porto diz que não conta com ajudas do Liverpool antes de defrontar o Atlético de Madrid na última jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.

O treinador do FC Porto admitiu, na véspera do jogo decisivo da Liga dos Campeões de futebol frente ao Atlético de Madrid, que “não existem favoritos” nestes encontros.

Sérgio Conceição contrariou assim o técnico da equipa espanhola Diego Simeone, que considerou o FC Porto favorito para esta partida. Os ‘dragões’ ocupam o segundo lugar do grupo B, com cinco pontos, e dependem apenas de si para chegarem aos oitavos de final.

“Não sei por que razão o Diego disse isso. Deve ter sido pela fase de grupos de bom nível que fizemos. Ou então poderá ser por simpatia, visto que foi meu colega por dois anos. Ou então disse-o por estratégia”, começou por referir o treinador portista, em conferência de imprensa de antevisão da partida da Liga dos Campeões.

O técnico da formação portista elogiou o adversário, ainda assim lembrou que o FC Porto apenas depende de si para conseguir uma vaga nos oitavos de final da prova.

“Neste tipo de jogos não há favoritos. Se for pelo plantel, acho que não há dúvidas. Vamos defrontar o campeão espanhol. Mas o que interessa é dentro do campo. No plano prático é outra coisa. Quando a bola começar a andar, aí quem for mais competente vai ganhar. Será um encontro muito competitivo “, referiu.

Sérgio Conceição ressalvou ainda o facto de ser um “orgulho” estar a disputar o apuramento aos oitavos de final da Liga dos Campeões na última jornada da fase de grupos e num grupo com clubes como o Atlético de Madrid, o AC Milan e o Liverpool. No entanto, salientou que seria justo que os portistas já tivessem garantido o apuramento.

“Estar a disputar o apuramento no último jogo é merecedor de elogios por si só. Seria merecido estarmos nos ‘oitavos’, pelo que fizemos nesta fase de grupos”, disse.

Sobre o outro jogo do grupo, que reúne AC Milan ao já apurado Liverpool, Sérgio Conceição tem a forte convicção de que a vitória vai pertencer aos italianos.

“Estou convencido de que o AC Milan vai ganhar ao Liverpool, tal como estava convencido de que ia fazer um bom resultado frente ao Atlético Madrid. A nós cabe-nos ganhar e pensar no nosso jogo e não no dos outros. A minha convicção é de que o AC Milan vai dar uma boa resposta no jogo”, frisou ainda.

O FC Porto recebe no Estádio do Dragão, pelas 20h00 de terça-feira, o Atlético de Madrid, em jogo da sexta e última jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, que será dirigido pelo francês Clément Turpin.