Jesse Marsch deixa de ser treinador do Leipzig

A derrota de sexta-feira, a terceira consecutiva na Bundesliga, deixou o clube na 11.ª posição, com Marsch a sair do Leipzig por “mútuo acordo”, após “uma análise profunda e discussões intensas”.

O norte-americano Jesse Marsch deixou nesta segunda-feira de ser treinador do RB Leipzig, após a derrota com o Union Berlim (2-1) para a Liga alemã.

“Jesse Marsch será libertado de forma imediata e o treinador adjunto Achim Beierlorzer vai comandar a equipa antes do encontro em casa com o Manchester City. Em breve será anunciado o sucessor”, lê-se num comunicado do Leipzig.

No encontro com os “citizens”, o Leipzig vai tentar assegurar a presença na Liga Europa, depois de já estar afastado dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, num Grupo A, liderado por City e Paris Saint-Germain.

Na Liga alemã, o Leipzig, que ficou no pódio em quatro das últimas cinco temporadas, é 11.º, a cinco pontos da zona de qualificação europeia e à mesma distância da “linha de água”.