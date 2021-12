Segunda, na TV: novos Príncipes do Nada, Lagerfeld retratado e mais C.S.I.

CINEMA

Quase Famosos

Cinemundo, 21h10

O realizador e argumentista Cameron Crowe (oscarizado pelo melhor argumento original) recorda o glamour dos anos 1970 em tom autobiográfico, a partir da história de um adolescente que envereda pelo jornalismo musical à boleia da digressão de uma banda rock. Patrick Fugit, Philip Seymour Hoffman, Billy Crudup, Jason Lee, Kate Hudson e Frances McDormand (ambas nomeadas para a estatueta dourada de actriz secundária) formam o núcleo central do elenco.

Dovlatov

RTP2, 23h39

Seis dias na vida do escritor e jornalista Sergei Dovlatov (1941-1990) que, durante anos, enfrentou a rígida política de censura da União Soviética. Enquanto se depara com artistas de todas as áreas a serem obrigados a sair do país – entre eles, o seu grande amigo Joseph Brodsky, que viria a receber o Nobel da Literatura em 1987 –, Dovlatov tenta levar uma vida normal junto de Elena e Katya, a mulher e filha. Apesar da frustração e angústia de ver os seus manuscritos constantemente rejeitados, não pretende ceder. Este drama biográfico sobre o autor russo é dirigido por Aleksey German, segundo um argumento seu e de Yulia Tupikina.

SÉRIES

C.S.I.: Vegas

Fox, 22h15

Estreia. Gil Grissom (William Petersen), Sara Sidle (Jorja Fox), Jim Brass (Paul Guilfoyle) e David Hodges (Wallace Langham), nomes familiares a qualquer fã de C.S.I., ressurgem numa sequela do procedural que deu início ao franchise. Também passada em Las Vegas, tem como cerne uma ameaça à própria existência do laboratório criminal da “cidade do pecado” – daí a necessidade de convocar as mentes mais brilhantes que por lá passaram, agora sob a liderança de Maxine Roby (Paula Newsome). Há novo episódio a cada segunda-feira.

Odisseia

HBO, streaming

A plataforma de streaming passa hoje a albergar a série da RTP em que Bruno Nogueira e Gonçalo Waddington se fizeram à estrada, ao volante da autocaravana Calipso, numa Odisseia de lés a lés do país – uma viagem entre o cómico, o depressivo e o mirabolante. Vê-se a aventura, vê-se o making of e vêem-se participantes como Nuno Lopes, Rita Blanco, Manuel João Vieira, Camané, Miguel Borges ou Tiago Guedes, realizador e co-autor.

MÚSICA

InMusic Portugal

Canal Q, 22h30

Estreia de uma “visita guiada pela música”, com 18 artistas em 18 distritos. Começa por Viana do Castelo, ao encontro do percussionista Mário Costa.

Retrato Íntimo de Karl Lagerfeld

RTP2, 20h43

Estreia. Gero Von Boehm é o realizador deste olhar revelador da “pessoa por detrás da fachada icónica” erguida por Karl Lagerfeld (1933-2019). Homem provocador, cheio de obsessões e genial no seu ramo, o kaiser da Chanel marcou durante décadas o mundo da moda e fez a ponte entre o luxo e o pronto-a-vestir.

Príncipes do Nada

RTP1, 22h51

Começa a nova temporada (a sexta) do programa sobre direitos humanos e cidadania que mergulha “em realidades dramáticas através de exemplos de esperança”. As palavras são da condutora, Catarina Furtado, presidente da Corações com Coroa e embaixadora de Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População. Se a temporada anterior foi dedicada à crise dos refugiados, esta dá a conhecer “o trabalho meritório, e tanta vez invisível, de muitas associações e projectos sociais que existem de Norte a Sul do nosso país”, a começar pela Associação Cova do Mar, que actua no bairro do Segundo Torrão (um dos mais precários de Almada), e que protagoniza o primeiro episódio.

Sobreviventes do Holocausto

História, 23h51

Rose tinha dez anos quando começou a II Guerra Mundial – e o seu pior pesadelo. Está prestes a saber mais do que aconteceu aos pais. Maxwell tinha nove e ainda pensa num bebé que salvou em 1943. Helen tinha sete e continua a tentar saber do irmão. Estes sobreviventes do Holocausto e a sua busca por respostas são os protagonistas de uma série documental que conta também com contributos de historiadores, genealogistas e outros especialistas.