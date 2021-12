As árvores mantêm realmente as cidades europeias mais frescas

As áreas nas cidades europeias com árvores são entre duas a quatro vezes mais frescas do que os espaços verdes urbanos sem árvores – esta é uma das conclusões de um estudo publicado na revista científica Nature Communications que explorou o efeito refrescante das árvores nas cidades europeias. Quanto às diferenças entre regiões, verificou-se que o efeito das árvores nas temperaturas da superfície terrestre é maior na Europa Central do que no Mediterrâneo.