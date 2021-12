Eduardo Cabrita e António Costa são Dupond e Dupont

Clement Attlee, o homem que liderou o Labour 20 anos (1935-1955), era introvertido, monocórdico, um tímido quase fóbico que reduzia as conversas com os outros – mesmo com os seus ministros – ao mínimo, e atacava os opositores com moderação. O seu braço-direito era o sindicalista Ernest Bevin, extrovertido, popular, grande conversador, amigo de toda a gente e implacável com os opositores. Attlee costumava dizer, ao referir-se a Bevin, “If you have a good dog, don’t bark yourself”, que se pode traduzir por “se tens um bom cão, não sejas tu a ladrar”. É preciso conhecer a profunda relação de amizade e lealdade entre os dois para perceber que esta frase que parece pejorativa para Bevin não o é.