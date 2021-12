O futuro do SEF e da TAP ou a reforma na Justiça: os dossiers que ficam nas mãos do próximo Governo

A dissolução do Parlamento adiou diplomas, mas também reformas que estavam em curso pelo executivo socialista, ainda em funções. Na lista de tarefas do próximo Governo estão dossiers que se arrastam há dezenas de anos e nomeações que ficaram pendentes devido à crise política.

O chumbo do Orçamento do Estado e consequente dissolução do Parlamento adiou matérias que o Governo socialista contava resolver nos próximos dois anos. Da execução do empréstimo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) à escolha das próximas nomeações de reguladores, o próximo Governo terá a sua lista de tarefas condicionada pelos dossiers que ficaram pendentes. E caso a matemática parlamentar se altere, há decisões que poderão ser revertidas.

É o caso da extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), cujo adiamento por seis meses ― devido ao agravamento da pandemia e a necessidade de reforço das fronteiras ― poderá ser travado caso o próximo executivo seja social-democrata, como Rui Rio fez questão de assinalar. Para o líder do PSD, adiar a decisão deu “a possibilidade de o Governo saído dessas eleições poder repensar a situação” e modificar a reforma do SEF.

O exemplo mais óbvio do que fica por executar é o empréstimo do Plano de Recuperação e Resiliência – ao qual António Costa foi acusado de se agarrar durante a campanha autárquica. O actual Governo já sinalizou que pretende recorrer aos 2,69 mil milhões de euros de empréstimo para ajudar as financiar empresas, mas a palavra final será do próximo Governo, detalhou o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira. Embora estejam já reservados 930 milhões de euros para as Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial, o Governo admitia reforçar a verba. Agora, essa será uma decisão da próxima equipa governativa. “Vamos fazer a avaliação dos projectos e ver quanto se justifica fazer mais. É uma decisão que o próximo Governo tem de tomar durante o ano de 2022”, notou Siza Vieira.

Adiada ficará também uma das medidas mais defendidas por constitucionalistas durante os últimos dois anos: a aprovação de uma lei da emergência sanitária, para alterar o quadro jurídico em vigor. O projecto de proposta de lei encomendado pelo Governo já estava pronto, mas a dissolução do Parlamento acabou por o deixar na gaveta.

O mesmo aconteceu com a mudança de lei para expulsar condenados por ódio de determinadas profissões (como docentes ou jornalistas) e cargos de funções públicas. A alteração ao Código Penal prevista num anteprojecto de diploma para o Plano de Combate ao Racismo já não conseguiu chegar nem ao Conselho de Ministros nem ao Parlamento. “Fica para o próximo Governo, infelizmente”, confirmou a ministra da Justiça e da Administração Interna, Francisca Van Dunem.

Em matéria de Justiça ficou também suspenso o novo Estatuto dos Oficiais de Justiça (EOJ) – prolongando uma espera que dura desde 1999. Os sindicatos defendem que o Ministério da Justiça apresentou “um documento fechado e sem que pudessem ser apresentadas contrapropostas”. O ministério afirmou que tentou várias soluções para conseguir uma aproximação – sem sucesso.

Na lista de nomeações de reguladores está a liderança da IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública. Apesar de o mandato de Cristina Casalinho ter terminado em Setembro e de o Governo socialista ter chegado a seleccionar vários perfis de sucessores, o “chumbo” do Orçamento do Estado fez com que o ministro das Finanças, João Leão, optasse por adiar a decisão para Março de 2022, depois das eleições e tomada de pose do próximo Governo.

Com o acumular de tarefas, Belém já veio marcando o passo em relação a algumas decisões. Recentemente, o Presidente da República colocou pressão no próximo Governo eleito e considerou “uma garantia fundamental” a viabilização do novo Governo e do próximo Orçamento do Estado, “qualquer que seja o executivo que o proponha à Assembleia da República”. Na lista de afazeres do próximo executivo, Marcelo Rebelo de Sousa coloca também os assuntos aéreos: a solução para a TAP e o novo aeroporto de Lisboa.

O Presidente da República deixou claro que esperar uma alternativa “que caia do céu, ou venha de uma galáxia diferente ou de outro país” é o equivalente a “esperar o impossível” e pede também uma clarificação por parte de todos os partidos sobre a sua posição acerca da TAP, ainda antes das eleições de 30 de Janeiro, para que “não haja angústias metafísicas”.

Marcelo afirmou que o próximo Governo deve decidir definitivamente a solução para o novo aeroporto de Lisboa e pede um ponto final em torno da discussão (com mais de 50 anos) já em 2022. A decisão tem sido tão adiada, que o resultado das eleições autárquicas acabou por isolar o autarca do Seixal como o único que se opõe à construção da nova infra-estrutura aeroportuária na Base Aérea n.º6 (BA6), no Montijo.