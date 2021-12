A instabilidade actual “faz lembrar a realidade anterior à I Guerra Mundial”

Diz que, ao compreendermos a guerra, compreendemos algo sobre sermos humanos. A canadiana Margaret MacMillan dedicou uma carreira ao estudo dos conflitos e publicou vários livros — como A Guerra que Acabou com a Paz (2014), sobre a I Guerra Mundial. A professora nas universidades de Oxford e Toronto tem um novo livro, Guerra – Como Moldou a História da Humanidade, um compêndio das misérias e do fascínio que a mais organizada das actividades humanas provoca. E de como a guerra mudou as sociedades, às vezes para melhor.