Mais um título de campeão à espera da última curva

Só Max Verstappen pode impedir que o Mundial seja decidido, pela 29.ª vez na história da Fórmula 1, no último Grande Prémio. Lewis Hamilton já ganhou dois e perdeu três na recta final, emoção que não se repete desde 2016.

A dois Grandes Prémios do desfecho da temporada de 2021, o Mundial de Fórmula 1 pode ficar resolvido hoje, na Arábia Saudita, ou, a menos que algo de anormal suceda, ver adiada a grande decisão para a última corrida do ano – pela 29.ª vez na história da modalidade – em Abu Dhabi, no próximo fim-de-semana.