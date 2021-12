Golo olímpico de Cuadrado lança Juventus para a vitória

Marcar um golo de canto directo é uma coisa rara no futebol, mas aconteceu duas vezes neste fim-de-semana na Série A italiana. Depois de Çalhanoglu o ter feito no triunfo do Inter de Milão sobre a Roma (e com uma ajuda de Rui Patrício), neste domingo foi a vez de Cuadrado ter o seu golo olímpico no triunfo da Juventus em casa sobre o Génova por 2-0.

Foi aos 9’ que aconteceu o momento de magia protagonizado pelo colombiano. Cantou marcado do lado esquerdo do ataque da Juventus e a bola só parou no fundo das redes guardadas por Sirigu. O guardião do Génova ficou bastante mal na fotografia, mas redimiu-se até ao fim do jogo, evitando uma goleada maior para a sua equipa.

Só não conseguiu evitar o golo de Dybala aos 82’, o seu oitavo golo da temporada que consolidou o segundo triunfo consecutivo da “Juve” na Série A - a “vecchia signora” parece estar em retoma e já subiu ao quinto lugar, com 27 pontos, mas ainda bem distante do líder AC Milan (38).