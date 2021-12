Partido Comunista da China anda à procura de novos talentos

Foi dada a largada para a escolha dos políticos que vão compor a nova geração de líderes do Partido Comunista Chinês. Segundo o Diário do Povo, jornal oficial do partido, o chefe do Departamento de Organização do PC Chinês e membro do Politburo, Chen Xi, informou que “sucessores qualificados” serão seleccionados para os cargos mais altos da hierarquia política chinesa (o que não inclui, é claro, o cargo de líder que deve ser ocupado por Xi Jinping).