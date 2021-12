Azeites: a Galega das Beiras é outra loiça

Na nossa viagem pelo Portugal dos (bons) azeites, seguimos viagem para a Beira Interior, de onde saem azeites diferentes daqueles que se fazem no resto do país.

A Galega é a variedade tradicional de azeitona mais plantada em Portugal. Domina no Alentejo, continua no Ribatejo, sobe pelas Beiras e até se mete nos mortórios do Douro. Tendo em conta que, de Beja a Barca d'Alva, os solos, o clima, a orografia, a estrutura fundiária, a idade dos olivais e a relação das populações com a cultura do azeite é diversa, dir-se-á que Galegas há muitas. Ou seja, para a mesma variedade encontramos azeites diferentes em matéria de aromas, de sabores, de frescura e juventude.