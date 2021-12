Real Madrid dispara na liderança

O Real Madrid continua em velocidade de cruzeiro rumo a mais um título de campeão espanhol e, neste sábado, deu conseguiu uma vitória importante num campo difícil, triunfando por 0-1 no Anoeta frente à Real Sociedad.

Este triunfo deixou os “merengues” com 39 pontos, mais oito que o Sevilha, que também venceu neste sábado, um 1-0 em casa sobre o Villarreal. Bem mais longe seguem o Atlético Madrid (29) e o Barcelona (23), derrotados respectivamente por Maiorca (1-2) e Bétis de Sevilha (0-1).

No Anoeta morava uma das boas surpresas desta liga espanhola, uma Real Sociedad que chegou a andar na frente durante a fase inicial do campeonato, e o Real sentiu dificuldades. Perdeu o seu melhor marcador, Benzema, no início do jogo (lesionado), e não conseguiu acertar na baliza dos bascos.

Só no início da segunda parte é que conseguiu desbloquear o marcador, numa excelente jogada de entendimento entre Vinicius e Jovic concretizada pelo brasileiro. E aos 56’, foi Jovic a fazer o 0-2 na sequência de um canto e após um desvio de Casemiro.