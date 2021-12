Origi quebrou a resistência do Wolverhampton

Avançado belga marcou o golo do triunfo do Liverpool frente à equipa de Bruno Lage

O Wolverhampton resistiu como pôde e esteve a poucos segundos de conseguir pontuar frente ao Liverpool, mas os “reds” lá conseguiram triunfar no Molineux por 0-1 graças a um golo de Divock Origi no tempo de compensação.

Foram 90 e poucos minutos de resistência para a formação orientada por Bruno Lage que teve três portugueses de início - José Sá, Nelson Semedo e Rúben Neves. A equipa de Diogo Jota e companhia dominou, teve mais oportunidades, mas teve tremendas dificuldades para furar.

Foi preciso chegar aos 94’ para que os “reds” conseguissem ficar com os três pontos. Salah disparou pela direita, foi quase até linha, fez o cruzamento na direcção de Origi e o belga, em dois toques, conseguiu tirar os defesas dos “wolves” do caminho e bater José Sá.

Com este triunfo, o Liverpool aproveitou na totalidade a derrota do Chelsea frente ao West Ham e assumiu o comando da Premier League, com 34 pontos, mais um que o Chelsea, mas a equipa de Klopp pode descer ao segundo neste sábado, dependendo do que o Manchester City (32 pontos) fizer frente ao Watford.