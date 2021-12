Chelsea com a liderança em perigo

“Blues” empatam perdem no londrino com o West Ham United e correm o risco de serem ultrapassados por Manchester City e Liverpool na Premier League inglesa.

O Chelsea entrou no fim-de-semana como líder isolado da Premier League inglesa, mas pode acabar o dia como terceiro classificado. Neste sábado, os “blues” perderam no derby londrino com o West Ham United por 3-2 e podem ser ultrapassados por Manchester City e Liverpool, que defrontam neste sábado, respectivamente, o Watford e o Wolverhampton.

Foi uma derrota tão inesperada, quanto justa e com a sua dose de golos caricatos. O campeão europeu colocou-se em vantagem aos 28’, num cabeceamento certeiro de Thiago Silva após canto, mas a formação orientada por David Moyes chegou ao empate, num penálti convertido por Lanzini aos 40’, depois de uma falta do guarda-redes Mendy sobre um jogador do West Ham - o guarda-redes senegalês dominou mal a bola após um atraso de risco de Jorginho.

Ainda antes do intervalo, Mason Mount colocou o Chelsea de novo em vantagem, num tremendo remate de primeira após receber a bola de Zyiech.

Impulsionados pelos seus fanáticos adeptos, os “hammers” não se encolheram perante o rival e foram em busca do resultado. Jarrod Bowen nivelou o marcador aos 56’ e Masuaku, aos 86’, fez o 3-2 final, num cruzamento falhado que acabou por ser um remate certeiro e que deixou Mendy completamente baralhado.

Com este triunfo, o West Ham passou a ter 27 pontos e reforçou a sua quarta posição, enquanto o desaire deixou o Chelsea com 33 pontos e à mercê de Manchester City (32) e Liverpool (31).