A autoridade e a lei do bom senso

Um jogo de futebol é e será sempre um jogo de emoções, onde a aplicação correcta das leis de jogo é o mais importante, mas também onde a boa gestão dos intervenientes, do ambiente e a forma como o árbitro comunica, se movimenta e se exprime assume cada vez mais um papel fundamental. Mal de um árbitro que impõe a sua autoridade através da marcação constante de faltas e do uso do cartão. A autoridade e o respeito não se impõem, conquistam-se, e é por isso que se diz que, por mais tecnologias que haja, das 17 leis de jogo do Guia Universal a mais importante é a lei 18, a lei do bom senso.