Morreu Pedro Gonçalves, a metade discreta dos Dead Combo

O contrabaixista que fazia dupla com Tó Trips na banda estava doente com cancro há vários anos. Há um mês, a banda cancelara os 15 concertos que tinha agendados para os meses de Novembro e Dezembro deste ano.

Pedro Gonçalves, o contrabaixista que com Tó Trips fundou os Dead Combo em 2003, morreu este sábado em sua casa, aos 51 anos, confirmou o PÚBLICO junto do manager da banda, José Morais. O músico estava doente com cancro há já vários anos e o agravamento do seu estado de saúde levara a banda a cancelar, no início do mês passado, os 15 concertos que tinha agendados até ao final do ano, naquela que seria a sua digressão de despedida.

Tó Trips e Pedro Gonçalves anunciaram o fim dos Dead Combo a 1 de Outubro de 2019, tendo então prometido que se despediriam dos palcos com uma série de concertos em vários pontos do país, projecto que a pandemia viria a perturbar. “Decidimos acabar, mas acabar em grande. Não é um final triste, há muita coisa para ser celebrada. De uma forma concreta, acabamos como começámos: os dois. Voltamos aos palcos com uma tour, num passeio pela nossa história”, comunicaram então.

Formados em 2003, os Dead Combo lançaram seis álbuns – o último foi Odeon Hotel, de 2018. Os dois músicos haviam-se conhecido 17 anos antes, no final de um concerto de Howe Gelb. Tó Trips trazia consigo o passado punk, visceral, de experiências como os Lulu Blind ou os Santa Maria, Gasolina em Teu Ventre; Pedro Gonçalves trazia uma história construída no circuito do jazz e como acompanhante de músicos como Sérgio Godinho ou Xutos & Pontapés. Ao longo da sua carreira, a banda editou os discos Vol. I (2004), Vol. II - Quando a Alma não é Pequena (2006), Guitars From Nothing (2007), Lusitânia Playboys (2008), Lisboa Mulata (2011), A Bunch of Meninos (2014), Dead Combo e as Cordas da Má Fama (2016) e o já referido Odeon Hotel, além dosr registos ao vivo Live Hot Clube (2009) e Live at Teatro São Luiz (2014).