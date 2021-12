PÚBLICO integra projecto da Meta para desenvolvimento e retenção de audiências

É o primeiro programa do género que a dona do Facebook desenvolve em Portugal.

O PÚBLICO é um dos sete órgãos de informação portugueses que integra o programa de desenvolvimento e retenção de audiências da Meta, empresa detentora do Facebook, e do ICFJ - Centro Internacional para Jornalistas. A iniciativa visa reforçar as capacidades das empresas de media de conquistar, reter e converter os seus leitores em assinantes, e deste modo garantir a sustentabilidade financeira das organizações que fazem jornalismo.

Para além do PÚBLICO, participam no projecto o Observador, o Expresso, a Mensagem de Lisboa, o Sapo 24, o Eco e o Jornal Económico. É a primeira iniciativa do género que a dona do Facebook, Instagram e WhatsApp desenvolve em Portugal.

O programa da “aceleradora” consiste em dois meses de formação intensiva para membros das redacções destes órgãos, seguidos de quatro meses dedicados ao desenvolvimento de projectos inovadores no âmbito da conquista e retenção de novos leitores, com o apoio técnico e financeiro da Meta e do ICFJ.

“Portugal, com a sua escala e o seu ecossistema mediático diversificado, é o campo de ensaio perfeito para soluções que podem ser replicadas noutros lugares. Esperamos que as lições aprendidas nesta iniciativa possam promover o crescimento e a sustentabilidade do jornalismo noutros países”, afirma Nuno Vargas, coordenador académico do programa, na página do Meta Journalism Project.

À margem deste projecto, o PÚBLICO tem vindo a desenvolver nos últimos anos novas formas de chegar aos seus leitores, reagindo às constantes mudanças nos hábitos de consumo de informação e nas plataformas de distribuição de conteúdos. Para além de uma forte presença em diversas redes sociais, como o Facebook, o Instagram, o Twitter ou o Linkedin, o PÚBLICO tem uma oferta diversificada de newsletters, de notificações personalizáveis, de podcasts e de programas ao vivo.

Para além de vários modelos de assinatura do jornal, o PÚBLICO lançou o programa PSuperior, oferecendo o acesso aos seus conteúdos a estudantes do ensino superior e promovendo desta forma a literacia mediática das novas gerações (um trabalho que também desenvolve através do Público na Escola).