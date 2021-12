Portugal tem 38 casos da variante ómicron. Cuidados intensivos com “tendência fortemente crescente”

Em Portugal já foram identificados 38 casos de infecção com a nova variante do coronavírus: a Ómicron. No relatório das linhas vermelhas, publicado semanalmente pelo Instituto Ricardo Jorge (IRJ), é dado a conhecer que, além do crescimento de novos casos no país, o número de doentes internados nas unidades de cuidados intensivos corresponde já a 50% do valor crítico de 255 camas.

Segundo o relatório, a análise de diferentes indicadores revela “uma actividade epidémica de intensidade elevada, com tendência fortemente crescente a nível nacional”. “A pressão nos serviços de saúde e o impacto na mortalidade são moderados, mas com tendência crescente”, revela o IRJ.

Portugal pode passar 480 casos por 100 mil habitantes em 15 dias

Esta sexta-feira, no relatório que diz respeito a quinta-feira, foram contabilizadas 21 mortes, o maior número desde Março. O crescimento de óbitos surge depois de vários dias de subidas constantes de internamentos, particularmente nas unidades de cuidados intensivos. De acordo com os dados do relatório das linhas vermelhas, o R (t), que continua com um valor superior a 1, indicando “uma tendência crescente da incidência de infecções por SARS-CoV-2 a nível nacional (1,13) e em todas as regiões”.

Com esta taxa de crescimento, a nível nacional, estima-se que o limiar dos 480 casos em 14 dias por 100 mil habitantes, uma das linhas vermelhas traçadas pelas autoridades nacionais, possa ser ultrapassado em apenas 15 dias. No grupo etário com idade superior ou igual a 65 anos, em que se regista o maior número de mortes e de internamentos, o número de casos de infecção revela também “tendência fortemente crescente a nível nacional”.

Positividade dos testes em queda

Na terça-feira, dia 30 de Novembro, foram realizados cerca de 117 mil testes à covid-19 em Portugal, naquele que foi o dia com mais testes desde o início da pandemia. Não é, por isso, surpresa que a taxa de positividade tenha diminuído esta semana.

É agora de 3,9%, quando na semana anterior foi de 4,7%, encontrando-se, deste modo, abaixo do limiar de 4,0%. "Observou-se um aumento do número de testes para detecção de SARS-CoV-2 realizados nos últimos sete dias”, pode ler-se no relatório divulgado esta sexta-feira.

Número de casos identificados com variante Ómicron aumenta

A variante Delta continua a ser dominante em todas as regiões do país, com uma frequência relativa de 100%. Depois de ter sido a confirmada a presenta dos primeiros casos da variante Ómicron no país no início da semana, esta sexta-feira já se contam 38 pessoas infectadas com a variante identificada pela primeira vez na África do Sul. “A emergência de uma nova variante de preocupação (Ómicron), suporta a necessidade de reforçar a vigilância epidemiológica, virológica e do controlo de fronteiras em Portugal, até serem conhecidas mais informações”, alerta o relatório.