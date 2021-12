D. José Cordeiro nomeado arcebispo de Braga

D. José Cordeiro, até agora bispo de Bragança-Miranda, é o novo arcebispo de Braga, uma nomeação anunciada esta sexta-feira pela Santa Sé. Sucede no cargo a D. Jorge Ortiga, de 77 anos, que tinha renunciado ao atingir o limite de idade imposto pelo Direito Canónico.

A TSF, que avançou a nomeação, adianta que D. Manuel José Garcia Cordeiro, de 54 anos, há muito que desejava a condição de arcebispo de Braga.

O novo arcebispo de Braga nasceu em Vila Nova do Seles, Angola, em 1967. Em 1975 regressou a Portugal com a família, que se instalou em Parada, Alfândega da Fé. Estudou nos seminários diocesanos de Vinhais, Bragança e Porto, de acordo com a sua biografia, publicada no site da Diocese Bragança-Miranda.

Foi ordenado padre na Igreja do Seminário de São José, Bragança, em 1991, e licenciou-se em Teologia pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa no Porto.

Em 1999 foi indicado pelo então Bispo de Bragança-Miranda para obter uma especialização na área da Liturgia, em Roma, tendo concluído o Doutoramento em 2004 no Pontifício Instituto Litúrgico do Pontifício Ateneu de Santo Anselmo.

Foi nomeado vice-reitor do Pontifício Colégio Português em Roma no ano de 2001 e quatro anos depois passou a reitor, cargo que ocupou até 2011.

Foi criado bispo a 2 de Outubro 2011 na Catedral de Bragança, tendo escolhido como lema do seu episcopado “Ad docendum Christi mysteria” (Para mostrar os mistérios de Cristo).

Braga é uma das três arquidioceses metropolitas de Portugal (com Évora e Lisboa) e o arcebispo de Braga usa o título de ‘Primaz das Espanhas’, lembra a agência de notícias católica Ecclesia.