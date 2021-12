Parlamento critica Constitucional por atraso “nefasto” na instalação da Entidade da Transparência

João Caupers incomodado com o tom da carta que recebeu dos deputados e com a recusa de o futuro presidente da entidade ser pago como magistrado.

Tem sido um sucessivo adiar do projecto, com troca de cartas entre a Assembleia da República e o Tribunal Constitucional (TC) desde Fevereiro deste ano e em que o tom se foi tornando mais duro. e a legislatura não tivesse chegado ao fim, pelo menos o diálogo não iria muito mais longe: a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados acusa o Tribunal Constitucional pelo atraso “manifesto e nefasto” na criação da Entidade para a Transparência e sua instalação no Palácio dos Grilos, em Coimbra.